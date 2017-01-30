К 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) подсчитала, что после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами к 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%.

По словам исполнительного директора РАСС Нелли Игнатьевой, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование.

«На площадке локального производителя нами произведен предварительный расчет затрат, который показал, что цены на лекарства вырастут от 10-12% плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15-20%», - сказала Игнатьева «Известиям».

Для оптового и розничного звеньев требуется как минимум прибор для считывания QR-кода, а по всей товаропроводящей цепи - дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение.

В Росздраве сообщили, что эксперимент по маркировке лекарств стартует уже 1 февраля, а обязательными QR-коды на лекарствах планируется сделать с 1 января 2018 года.

В ведомстве уточнили, что в пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами.

Источник: Псковская Лента Новостей