Александр Нестерук не исключает роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Псковской области в ближайшее время

Начальник ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук не исключает роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Псковской области в ближайшее время. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на межведомственном совещании 31 января.

Так, в Псковской области с 23 по 29 января зарегистрировано 4575 случаев заболеваемости ОРВИ и 13 случаев заболеваемости гриппом (все в городе Пскове). В 65% случаев болеют дети. Заболеваемость по области выросла на 12,7%, в Пскове - на 14,63%. И, тем не менее, темпы прироста, добавил Александр Нестерук, упали. Заболеваемость в регионе ниже значений недельного эпидпорога.

В Пскове зафиксировано 2204 случая заболеваемости, что на 3,4% выше недельного эпидпорога.

95 человек в Псковской области госпитализированы. Зарегистрировано 77 случаев пневмоний, что ниже уровня прошлой недели. Среди заболевших преобладают взрослые.

На прошлой неделе 34 больных обследованы, выявлены 8 случаев гриппа. Отмечается рост заболеваемости на 29%.

Александр Нестерук добавил, что на такую картину могла повлиять своевременная вакцинация. В следующем году в Псковской области поставлена задача вакцинировать 205 тысяч человек по области, т. е. 31,7%. Из них 45 тысяч детей.

По его словам, грипп в регионе регистрировался еще в декабре. На спад заболеваемость пошла в период новогодних каникул. Сейчас не исключен рост заболеваемости, в том числе превышающей эпидпорог.

Источник: Псковская Лента Новостей