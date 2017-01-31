На карантин в Псковской области пока закрыты одна школа и 29 классов

На карантин по гриппу и ОРВИ в Псковской области пока закрыты одна школа в поселке Ямм Гдовского района и 29 классов в других образовательных учреждениях, а также четыре группы в дошкольных образовательных учреждениях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на межведомственном совещании 31 января сообщил начальник ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов уточнил, что у образовательных и медицинских учреждений есть право и обязанность самим объявлять карантин, не дожидаясь постановления санитарного врача. Он призвал руководителей учреждений не затягивать, а принимать соответствующее решение, если есть такая необходимость.

Источник: Псковская Лента Новостей