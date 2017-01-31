Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
На карантин в Псковской области пока закрыты одна школа и 29 классов : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Вторник, 31 Января    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Диспансеризация-2016
Диспансеризация за 1 день
Советы по ЗОЖ
Беспокойство опасно для мужчин
Будь в форме
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 20,7%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 20,7%

Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщается на сайте ТУ Роспотребнадзора по Псковской области...

На карантин в Псковской области пока закрыты одна школа и 29 классов

31.01.2017 14:33 ПЛН, Псков

На карантин по гриппу и ОРВИ в Псковской области пока закрыты одна школа  в поселке Ямм Гдовского района и 29 классов в других образовательных учреждениях, а также четыре группы в дошкольных образовательных учреждениях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на межведомственном совещании 31 января сообщил начальник ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов уточнил, что у образовательных и медицинских учреждений есть право и обязанность самим объявлять карантин, не дожидаясь постановления санитарного врача. Он призвал руководителей учреждений не затягивать, а принимать соответствующее решение, если есть такая необходимость.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100