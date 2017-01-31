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За минувшую неделю в Псковской области резко выросла заболеваемость кишечными инфекциями : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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За минувшую неделю в Псковской области резко выросла заболеваемость кишечными инфекциями

31.01.2017 14:39 ПЛН, Псков

За минувшую неделю в Псковской области резко выросла заболеваемость кишечными инфекциями. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на межведомственном совещании 31 января сообщил начальник ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

По его словам, это характерно для этого времени года. За неделю в Псковской области зарегистрированы 130 случаев заболеваемости, что на 27% выше недельного эпидпорога.

Больше всего случаев заболеваемости кишечными инфекциями зарегистрировано в Пскове (49), в Великих Луках (22), в Псковском районе (17), в Островском и Печорском районах (по 6 случаев).

Связан рост заболеваемости, уверен Александр Нестерук, с водоснабжением и ротавирусной инфекцией.

Источник: Псковская Лента Новостей


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