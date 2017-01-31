ВИЧ-инфицированными в Псковской области преимущественно остаются социально адаптированные люди

ВИЧ-инфицированными в Псковской области преимущественно остаются социально адаптированные люди. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на межведомственном совещании 31 января сообщила главный врач ГБУЗ «Центра СПИД» Ираида Сивачева.

По ее словам, особенностью эпидемии ВИЧ в Псковской области остается то, что преимущественно поражаются социально адаптированные люди. «Эту ситуацию никак не переломить», - отметила Ираида Сивачева.

Эти граждане, добавила она, считают себя вне этого заболевания, после озвучивания диагноза они продолжают тестироваться в других регионах, пытаясь его опровергнуть.

Связано это с тем, уверена врач, что профилактика ведется преимущественно среди уязвленных групп население - проституток, бомжей и т. п. Удивительно, но процент поражением среди них низок.

Преимущественно ВИЧ в регионе передает при незащищенных сексуальных контактах.

В 2016 году в Псковской области зарегистрированы 108 случаев ВИЧ. В 106 случаях заражены граждане РФ, один иностранец и один бомж. 90 из заболевших - жители Псковской области. 45% из них - жители Пскова. Это самое большое значение инфицированных ВИЧ жителей региона с момента наблюдения, отметила Ираида Сивачева. В 2015 году было зарегистрировано 130 случаев: 110 граждан РФ, 4 бомжа, остальные - иностранцы.

В связи с этим в 2017 году перед Псковской областью поставлена задача протестировать на ВИЧ 21% населения или более 129 тыс. человек, которые обращаются за медпомощью. Для каждого муниципального образования составлен план по количеству людей, которых необходимо протестировать на ВИЧ.

Источник: Псковская Лента Новостей