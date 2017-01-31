Более 99% новорожденных в Псковской области прошли неонатальный скрининг

99,3% новорожденных детей в Псковской области прошли неонатальный скрининг. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая цифра была озвучена на межведомственном совещании 31 января под председательством руководителя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игоря Потапова.

Всего в 2016 году в Псковской области на свет появились 7140 детей, 7090 из них прошли неонатальный скрининг, то есть охват составил 99,3%, что на 0,2% меньше, чем в 2015 году. На одного новорожденного ребенка в минувшем году пришлось 6,2 обследования.

В 2015 в регионе родились 406 недоношенных детей весом до 2 кг, в 2016 году число их увеличилось до 439 детей. В минувшем году на свет в Псковской области появились 5 детей с синдром Дауна.

Докладчица по этому вопросу подчеркнула, что большинство мам, у чьих детей были диагностированы врожденные патологии, не проходили обследование в период беременности.

Добавим, неонатальный скрининг - это массовое обследование только что рожденных малышей. Очень эффективный метод выявления некоторых заболеваний - как врожденных, так и наследственных. Позволяет диагностировать их на ранних сроках, что дает шансы на успешное своевременное лечение.

Благодаря этой простой, но очень важной процедуре, удается остановить развитие серьезных патологий.

Источник: Псковская Лента Новостей