Будь в форме-2017: Как прокачать мышцы меньше, чем за месяц

Владимир Ефимов и Андрей Леонтьев участвуют в проекте «Будь в форме-2017» для того, чтобы набрать мышечную массу и улучшить рельеф тела. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», занятия идут уже неделю, и первые результаты налицо.

Владимир Ефимов, 30 лет. Его тренирует Алексей Тенетко.

Владимир ведет размеренный образ жизни. Работа у него офисная, в основном сидячая. Но на тренировках выкладывается по максимуму.

«Я принял решение участвовать в проекте, потому что за новогодние праздники утратил мотивацию и стал пропускать тренировки. В клубе «Супер фитнес» занимаюсь уже почти год, все стали как родные. Тренер Алексей прокачивает меня как надо, результат ощущается уже после первых тренировок. Думаю результат будет, я стараюсь выполнять все требования: ем, сплю, не пропускаю занятия», - пояснил Владимир Ефимов.

Андрей Леонтьев, 42 года. Его тренирует Валерий Гунько.

«Цель Андрея - набор мышечной массы. Для достижения цели мы соблюдаем режим питания (6 раз в день с высокой калорийностью) и дня. Занимаемся в тренажерном зале 3 раза в неделю, с упором на силовые тренировки. В рамках проекта планируем набрать 1-1,5 кг мышечной массы и повысить выносливость организма», - делится планами фитнес-инструктор Валерий Гунько.

«Участвовать в проекте я решил, чтобы усилить свою мотивацию. В проекте есть конкретная цель и конкретный срок ее достижения. Это очень дисциплинирует и мобилизует! Валерий обладает огромным опытом и знаниями и всегда подбирает разнообразные и новые упражнения для меня. Поэтому я не чувствую рутины и всегда тренируюсь с удовольствием», - делится впечатлениями Андрей.

https://vk.com/topic-12034830_34565232 Следите за проектом в официальной группе «ВКонтакте» здесь:

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Источник: Псковская Лента Новостей