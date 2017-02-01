Медики призывают жителей Псковской области не пренебрегать возможностями диагностики туберкулеза

Государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской области призывает жителей Псковской области не пренебрегать возможностями диагностики туберкулеза и проходить в установленном порядке необходимые обследования.

«К сожалению, туберкулез перестал быть заболеванием, которому подвержены люди исключительно низкого социального статуса. Человек даже самого высокого социального уровня в определенной степени не защищен и не застрахован. Потому принципиально важно, чтобы все возможности диагностики были использованы», - подчеркнула заместитель председателя Госкомитета Надежда Рагозина.

Сейчас различными методами диагностики охвачено около 60% населения. По мнению специалистов, для взрослых наиболее оптимальным способом выявления туберкулеза считается флюорография легких. В случае, когда невозможно выполнить флюорографию или она неинформативна, применяется микроскопия мокроты. Детям в зависимости от возраста показана либо туберкулинодиагностика, либо использование диаскинтестов.

Все обследования можно провести в поликлиниках по месту жительства бесплатно. При этом флюорография с кратностью раз в один или два года, вопреки всеобщему мнению, абсолютно безопасна с точки зрения лучевой нагрузки, пояснила Надежда Рагозина.

Кроме того, в Госкомитете обратили внимание на то, что туберкулез стал гораздо опаснее, чем он был в конце прошлого столетия, и лечить его стало сложнее. Это связано с тем, что появились микробактерии туберкулеза, не чувствительные к основным применяемым в медицинской практике препаратам. В связи с этим профилактика этого опасного заболевания особенно важна.

Добавим, что по данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области в 2016 году на территории региона выявлено 290 новых случаев активного туберкулеза. Показатель заболеваемости составил 44,9 на 100 тыс. населения, что меньше чем в 2015 году (54,4 на 100 тыс. населения). В среднем по России ежегодная заболеваемость туберкулезом составляет порядка 59 человек на 100 тыс. населения.

Источник: Псковская Лента Новостей