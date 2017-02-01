Каждый пятый выявляемый случай онкозаболевания в Псковской области запущенный

Каждый пятый выявляемый случай онкозаболевания в Псковской области запущенный. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 2 февраля сообщила заместитель главного врача по организационно-методической работе Псковского онкоцентра Тамара Боровцова.

Ситуация в Псковской области с онкозаболеваниями, отметила она, непростая. Каждый четвертый человек в регионе пенсионного возраста, а по России - каждый шестой. В связи с этим уровень заболеваемости в Псковской области выше, чем в целом по России, как и уровень смертности от рака. Но смертность от онкозаболеваний растет во всем мире, подчеркнула специалист.

Причина большой смертности, уверена Тамара Боровцова, заключается в том, что заболевание выявляется на поздней стадии. Каждый пятый выявляемый случай в регионе запущенный. Лечение в таком случае невозможно. Примерно столько же выявляется заболеваний на третьей стадии заболевания.

95% больных с первой стадией онкозаболевания переживают рубеж в 5 лет, со второй стадией - 65%, с третьей - только 31%, с четвертой - не более 6%.

Только 40% онкобольных в Псковской области выявляются на ранней стадии заболевания. Сложность заключается в том, что на ранних стадиях заболевание может себя не проявлять. В связи с этим врач рекомендует регулярно проходить диспансеризацию. Особенно, людям пенсионного и предпенсионного возраста, поскольку пик заболеваемости приходится на 80-84 года.

Порядка 40% заболеваний, подчеркнула Тамара Боровцова, могут быть предотвращены профилактическими мероприятиями. Прежде всего, необходимо обратить внимание на свой рацион, включать в него больше овощей и фруктов. Губителен для легких табак. Среди мужчин рак легких занимает первое место в структуре онкозаболеваний.

Также Тамара Боровцова призывает граждан вести здоровый образ жизни, больше ходить, заниматься спортом, физической активностью.

Есть и инфекционные факторы, которые могут повлиять на заболеваемости. Правда, для Псковской области это не так актуально.

Характерно для Псковской области распространение вируса паппиломы. В связи с этим специалист рекомендует девочкам и девушкам в «Центре СПИД» делать соответствующую прививку, правда, платную.

Также Тамара Боровцова призывает граждан чрезмерно не увлекаться соляриями и «не загорать дочерна» на солнце. В солярий она рекомендует ходить только тем, у кого есть к этому показания. В минувшем году от рака кожи в регионе умерли 8 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей