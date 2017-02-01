В ближайшее время в Псковском онкоцентре начнут делать МРТ

В ближайшее время в Псковском онкоцентре начнет работу современный компьютерный томограф МРТ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 2 февраля сообщил начмед Псковского онкоцентра Сергей Колесников.

В настоящее время заканчивается наладка аппарата. В ближайшем месяце онкоцентр впервые начнет делать МРТ.

Кроме того, на вооружении центра новые аппараты УЗИ, новый цифровой маммограф, эндоскопическое оборудование.

Заместитель главного врача по организационно-методической работе Псковского онкоцентра Тамара Боровцова добавила, что нужен еще как минимум год, чтобы все новейшее оборудование заработало в полную силу. Для этого необходимо обучить специалистов. Например, в онкоцентре будет уникальный аппарат для лучевой терапии, второй в России. Для работы на нем требуется специальная подготовка.

Она также добавила, что Псковский онкоцентр совместно с Институтом онкологии Санкт-Петербурга проводит исследование выживаемости онкобольных.

Источник: Псковская Лента Новостей