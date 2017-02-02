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Родителей с детьми от 1,5 месяцев до года приглашают на занятия по грудничковому плаванию в «Простории» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Родителей с детьми от 1,5 месяцев до года приглашают на занятия по грудничковому плаванию в «Простории»

03.02.2017 15:43 ПЛН, Псков

Родителей с детьми от 1,5 месяцев до года приглашают на занятия по грудничковому плаванию. Тренировки проходят в «SPA ДО НЕБА», расположенном на территории спортивно-развлекательного парка «Простория» по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей инструктор-методист по грудничковому плаванию Надежда Парфенова, водные занятия помогают укрепить мышцы и связки, тренируют дыхание, сердце и сосуды, а также благотворно влияют на нервную систему малыша.  

«Что дадим в первые годы жизни, то и получим, - подчеркнула Надежда Парфенова. - Дети, которые занимались плаванием, отличаются уравновешенным характером, собранностью и повышенным интеллектом».

Кроме того, Н. Парфенова рассказала, что одно из основных преимуществ грудничкового плавания - это закаливание: от занятия к занятию идет постепенное снижение температуры воды с 36 до 30 градусов. Это помогает укрепить иммунитет, а также является отличной профилактикой простудных заболеваний. 

Выполняя физические упражнения в воде, ребенок дышит глубоко, а значит, увеличивается жизненная емкость легких, кровь качественнее обогащается кислородом. При плавании вода оказывает целебный массажный эффект, взаимодействуя с кожей ребенка.

Движение в воде стимулирует развитие рефлексов. Плавание одинаково полезно и для ослабленных, вялых детей, и для тех, кто страдает нервным перевозбуждением.

Также раннее плавание ускоряет физическое и психомоторное развитие; снижается повышенный тонус сгибательных мышц, характерный для младенцев в первые месяцы жизни.

После таких тренировок младенец расслабляется, крепче спит и лучше кушает. «Крепкий сон и здоровый аппетит - это то, что необходимо и маме, и малышу», - подчеркнула Надежда Парфенова.

Чтобы приступить с ребенком к занятиям в воде, необходимо получить первичное направление от одного из специалистов: педиатра, хирурга или невролога.  

Записаться на тренировку с ребенком можно по телефону: инструктор Надежда Олеговна 89602250784, инструктор Александра  89113991084, https://vk.com/spadoneba

Источник: Псковская Лента Новостей


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