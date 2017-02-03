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Псковичам теперь не попасть в КВД по субботам – жалоба на turchak.ru : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковичам теперь не попасть в КВД по субботам – жалоба на turchak.ru

05.02.2017 09:43 ПЛН, Псков

Пользователь сайта turchak.ruпожаловался на «Не приём в кожвендиспансере» в Пскове. Жалоба опубликована в субботу вечером.

«Сегодня, в субботу повел знакомую с проблемой в кожвендиспансер на ул.Советской. В расписании указано, что по субботам они работают с 9 до 13ч. Однако в регистратуре нам было отказано в посещении, талончик дать отказались. Сказали, что теперь по субботам принимают пациентов только тех, у кого «крайний случай или ЧП». Отказались принять даже платно. Хотя год назад спокойно попадали на приём к врачу в субботу», - говорится в обращении.

«Это что за беспредел? Почему было отказано в посещении врача? На что тогда у нас мед.полис? И кто определяет этот "крайних случай", тётя из регистратуры на глазок?! Когда ещё работающему человеку попасть в КВД, кроме как не в субботу? КВД работает до 18 часов в будни, когда и все остальные на работе», - удивляется автор обращения.

Источник: Псковская Лента Новостей


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