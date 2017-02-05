Российские ученые объявили гомеопатию лженаукой

Гомеопатия официально признана лженаукой в России, говорится в меморандуме Комиссии Российской Академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, сообщает «Интерфакс».

«Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Этот вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщении и систематических обзорах», - говорится в тексте меморандума, размещенном на официальном сайте Комиссии в понедельник.

Гомеопатия за 200 лет не доказала свою эффективность

В тексте документа отмечается, что гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под это направление научную базу, но все они оказались в итоге безуспешными.

Подчеркивается, что клинические испытания в разных странах в разное время «не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения».

Также несостоятельными признаны теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатии - они «находятся в противоречии с твердо установленными научными представлениями о структуре материи, устройстве живых организмов и функционировании лекарственных средств».

«Априорно постулированные "принципы гомеопатии" являются по своей природе умозрительными догматическими утверждениями, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины», - говорится в меморандуме.

Больные тратят деньги на недействующие препараты

Также РАН отмечает, что гомеопатия небезвредна, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, которые имеют подтвержденную эффективность.

«Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе, к смерти пациента», - отмечается в тексте документа.

Вывести из употребления

В связи с проведенным анализом, Комиссия рекомендовала Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.

Кроме того, рекомендовано не включать гомеопатию в стандарты оказания медпомощи в клинические рекомендации и в протоколы лечения.

Также в РАН предложили не только маркировать гомеопатические лекарства словом «гомеопатические», но и указанием на то, что препарат не имеет «доказанной клинической эффективности и показаний к применению».

Отдельные рекомендации по контролю за оборотом препаратов гомеопатического толка даны Росздравнадзору, ФАС (в части недостоверной рекламы гомеопатии), вузам (в части закрытия программ повышения квалификации по гомеопатии), страховым компаниям, аптекам, фармацевтам и врачам (в части информирования пациентов о неэффективности и лженаучности гомеопатии).

При этом самим гомеопатам рекомендовано знакомиться «с современными научными данными об эффективности гомеопатии и критически относится к неподтвержденным заявлениям производителей гомеопатических средств об их эффективности».

Документ подписан председателем Комиссии, академиком РАН Евгением Александровым.

Комиссия по борьбе со лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований работает при президиуме РАН, в нее входят ведущие ученые - доктора наук, академики и члены-корреспонденты РАН.

Основная задача Комиссии - противодействие дискредитации науки по распространению и пропаганде лженаучных публикаций.

Как правило, меморандумы Комиссии направляются не только в Институты РАН, но и в органы исполнительной и законодательной власти РФ.

Обман трудящихся

В 2014 году председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Евгений Александров уже заявлял, что псевдонаучные теории представляют реальную угрозу благосостоянию и здоровью россиян.

«Центр тяжести нашего внимания переместился на неорганизованную лженаучную преступность, которая сейчас сосредоточилась вокруг всякого целительства. Это ложная фармакология, лекарства, которые не действуют, это "магическое целительство". Мы постоянно читаем рекламу чудодейственных циркониевых или турмалиновых браслетов, которые решают все проблемы. Это обман трудящихся, и мы вынуждены с этим бороться», - рассказал Е.Александров 30 октября 2014 года журналистам в Петербурге.

По его словам, иногда популяризации лженауки способствует и официальная медицина. Такая ветвь медицины, как гомеопатия, является совершенно несостоятельной, подчеркнул ученый.

«Гомеопатия, с точки зрения доказательной науки, является лженаукой. И доказать это очень просто, и гомеопатия сама не скрывает этого. В рекламе какого-нибудь "Анаферона" пишут, что действующим веществом является 10 в минус 15-й степени нанограмм. Если это пересчитать на число молекул, какой бы молекулярный вес ни приписать, оказывается, что примерно в миллионе таких таблеток нет ни одной молекулы действующего вещества», - отметил Е.Александров.

«Иногда появляются возражения: "А нам и не нужно никакой молекулы. Мы лечим образом лекарства. Этот образ лекарства воспринят при разведении матрицей воды, вода запомнила, и она теперь сама стала лечить". Это абсолютный вздор. Никакой такой памяти у воды нет, и ничего она лечить не может. Это многократно доказано научными исследованиями, но всплывает раз в двадцать лет заново», - добавил он.

Экономия на «гравитационных пушках»

Как отметил Е.Александров, борьба со лженаукой помогает государству экономить миллионы долларов.

«На государственном уровне всерьез рассматривался проект производства энергии из вакуума с помощью торсионных полей, это обсуждалось на Совете безопасности в 2006 году. Сейчас таких проектов уже нет, и я надеюсь, что не будет. Не будет гравитационных пушек, которые должны уничтожить всех врагов, и самолетов, летающих быстрее скорости света», - подчеркнул ученый.

«Это всерьез обсуждается, ко мне приходят телевизионные компании, которые просят прокомментировать эту информацию. Мы наносим огромный урон своему народу, когда поддаемся на эти басни», - добавил Е.Александров.

Источник: Псковская Лента Новостей