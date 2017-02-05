Пять межрайонных больниц Псковской области получили новые «скорые»

В Псковскую область поступила очередная партия машин «скорой помощи». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, ключи от автомобилей вручила в понедельник, 6 февраля, первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Машины отправятся в пять межрайонных больниц Псковской области: Псковскую, Бежаницкую, Пушкиногорскую, Невельскую и Новосокольническую.

Вручая ключи, Вера Емельянова отметила, что с обновлением автопарка «скорых» областные власти решают важную задачу по повышению качества и доступности медицинской помощи в муниципалитетах. «Новая техника будет работать на благо людей», - сказала она и пожелала главным врачам медицинских учреждений, чтобы «скорая помощь» никогда не опаздывала.

Главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин в свою очередь поблагодарил администрацию Псковской области за заботу о здравоохранении. Он подчеркнул, что оснащение новых карет позволит специалистам проводить реанимационные мероприятия уже на пути в больницу, а это значит, что у пациентов будет больше шансов н выздоровление.

Новые «Скорые» произведены на базах ГАЗ и УАЗ и оснащены отечественным медицинским оборудованием по «Б» классу. Это вторая партия автомобилей, поступивших в регион в соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации в рамках государственной программы поддержки отечественных автопроизводителей. Первые семь автомобилей: один «С» класса (реанимобиль) и шесть - «В» класса уже поступили в лечебные учреждения области и работают в службах Скорой медицинской помощи.

Напомним, масштабное обновление автопарка службы скорой медицинской помощи в Псковской области произошло в 2013 году. По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака на эти цели из регионального бюджета было выделено 270 млн рублей. Тогда в районные больницы, а также в медучреждения Пскова и Великих Лук, поступило 105 новых карет «скорой помощи».

Источник: Псковская Лента Новостей