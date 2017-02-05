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Опубликован график публичных встреч руководства Псковской городской поликлиники с пациентами : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Опубликован график публичных встреч руководства Псковской городской поликлиники с пациентами

06.02.2017 17:15 ПЛН, Псков

Опубликован график публичных встреч руководства Псковской городской поликлиники с пациентами на 2017 год.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная, встречи будут проходить в конференц-зале медицинского учреждения (ул. Индустриальной, 8) 9 февраля, 18 мая, 18 августа и 16 ноября.

Начало каждого мероприятия - 17.30.

Источник: Псковская Лента Новостей


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