Первоклассница, переболевшая гриппом, скончалась в Невеле

В Невеле вчера, 6 февраля, скончалась 7-летняя девочка. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из достоверных источников, по предварительной информации, у нее был грипп. Точные причины смерти уточняются. Девочка училась в первом классе.

«Точный диагноз ребенку еще не поставлен - там была сложная клиника», - сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, добавив, что материалы по данному случаю в территориальное управление еще не поступили.

Источник: Псковская Лента Новостей