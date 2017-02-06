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Первоклассница, переболевшая гриппом, скончалась в Невеле : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Первоклассница, переболевшая гриппом, скончалась в Невеле

07.02.2017 11:35 ПЛН, Псков

В Невеле вчера, 6 февраля, скончалась 7-летняя девочка. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из достоверных источников, по предварительной информации, у нее был грипп. Точные причины смерти уточняются. Девочка училась в первом классе.

«Точный диагноз ребенку еще не поставлен - там была сложная клиника», - сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, добавив, что материалы по данному случаю в территориальное управление еще не поступили.

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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