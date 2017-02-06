Две школы и 68 классов закрыты на карантин в Псковской области

Две школы и 68 классов закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в Псковской области. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

В целом, по его словам, прирост заболеваемости за неделю составил 15,9%, тем не менее, общие показатели на 41% ниже недельного эпидпорога. В Псковской области за неделю зарегистрировано 5316 случаев гриппа и ОРВИ, в том числе 2527 - в Пскове.

«В Пскове эпидпирог превышен на 26%, поэтому вводим в городе ограничительные мероприятия. В школах на ситуацию будут смотреть в индивидуальном порядке, так как уровень заболеваемости там небольшой и еще не достиг эпидпорога», - сказал Александр Нестерук. В Псковской облfсти на карантин закрыто две школы - новоржевская и идрицкая, а также 68 классов.

Источник: Псковская Лента Новостей