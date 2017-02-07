В Псковской области выросла смертность от туберкулеза

В Псковской области выросла смертность от туберкулеза. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на совещании с главврачами региона 7 февраля сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По его словам, смертность от туберкулеза хоть и незначительно, но выросла. «Знаю проблемы, которые есть», - подчеркнул он.

Как рассказал главврач противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин, заболеваемость в Псковской области снизилась на 17,5% - с 39,9 промилле до 34,2. Снизилась также детская заболеваемость, на 15% снизилась распространенность заболеваемость. Стало гораздо меньше рецидивов.

В лучшую сторону, по словам Сергея Богатина, изменилась организации профилактической работы. В регионе сократилось число лиц, которые не обследовались на туберкулез 2 и более лет. Тем не менее, такие граждане в регионе есть, в том числе и те, кто не проходит обследование по 10 лет. Сергей Богатин призывает выделить такие группы риска и вызывать их для проведения флюорографии. Среди районов, которые хуже всего справляются с этим показателем, он назвал Бежаницкий район.

Лидерами по поведению флюорографии среди населения являются Стругокрасненский, Новосокольнический и Опочецкий районы.

Специалист уверен, что в тех районах, где проводят «плохие» профосмотры, высока заболеваемость туберкулезом. В числе таких муниципалитетов он назвал Великолукский, Усвятский, Печорский, Порховский, Дновский районы.

Источник: Псковская Лента Новостей