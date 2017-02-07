Игорь Потапов: Охватить каждую деревню в Псковской области передвижным флюорографом мы не сможем

«Охватить каждую деревню в Псковской области передвижным флюорографом мы не сможем», - заявил на совещании с главврачами региона 7 февраля председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он призвал главврачей совместно с главами муниципалитетов организовывать подвоз населения из удаленных деревень в населенные пункты во время работы там передвижного флюорографа.

Также Игорь Потапов призвал в большей степени все же делать ставку на стационарные флюорографы, которые работают в районных или межрайонных больницах, а также на другие методы профилактического осмотра.

Представители Локнянского района попросили организовать работу передвижных комплексов хотя бы в течение двух недель в одном населенном пункте, чтобы была возможность всех желающих, в том числе, людей из группы риска, подвезти и обследовать. Игорь Потапов ответил, что это вряд ли возможно, поэтому порекомендовал делать ставку на другие методы осмотра.

Главврач противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин добавил, что в прошлом году в некоторых районах Псковской области резко сократилось число обследованных на туберкулез подростков с 15 до 17 лет. Обычно эти группы исследуется на 95-100%, но в 2016 году в Новоржевском районе были обследованы только 30% подростков, в Палкинском - 29%, Печорском - 42%, в городе Великие Луки - 47%, в Пскове - 0,5%. «Видимо, нет учета», - добавил Сергей Богатин.

Главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная отметила, что охват населения, вовлеченного в обследование, действительно сократился, но связано это с техническими причинами.

Источник: Псковская Лента Новостей