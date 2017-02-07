Акцию по бесплатному флюорографическому обследованию населения намерены провести в Пскове в 2017 году

Профилактическую акцию по бесплатному флюорографическому обследованию намерены провести в Пскове в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с такой инициативой на совещании с главврачами региона 7 февраля выступил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Он отметил, что акция «Будь здоров, пскович!», которая прошла в Пскове в 2016 году, имела большой успех. Тогда все желающие смогли обследоваться на наличие наиболее распространенных онкологических и иных хронических неинфекционных заболеваний: сделать флюорографию и маммографию, получить консультацию врача-онколога, посетить терапевта и сделать прививку от гриппа. Игорь Потапов порекомендовал вновь установить в городе передвижной флюорограф и предложить пройти обследование всем желающим.

Главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная призналась, что, зная загруженность передвижного флюорографа, даже не могла об этом просить. «Если будет такая возможность, то мы в любой день организуем обследование и оповестим население», - заверила главврач.

Источник: Псковская Лента Новостей