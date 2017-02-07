В Псковской области выросло число абортов, проведенных по медицинским показаниям

В Псковской области выросло число абортов, проведенных по медицинским показаниям. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на совещании с главврачами региона 7 февраля сообщил главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.

В минувшем году, заметил он, у беременных женщин в Псковской области увеличилось на 15 случаев число выявленных врожденных пороков развития плода. Такие беременности рассматриваются на пренатальных консилиумах. В минувшем году в регионе были проведены 47 таких консилиумов.

По их результатам 15 беременных женщин были отправлены на госпитализацию в институт им. Алмазова в Петербург, 20 женщин - на консультацию к специалистам центра.

У 90% выявлены врожденные пороки развития плода. Таким женщинам предлагают прервать беременность, а если она на это не соглашается, то на роды ее направляют все в тот же институт им. Алмазова.

В минувшем году в Псковской области увеличилось число абортов по медицинским показаниям - с 27 до 46 случаев.

Младенческую смертность в регионе удалось снизить на 3,5% до 12 случаев в прошлом году.

Источник: Псковская Лента Новостей