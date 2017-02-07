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10 случаев гриппа отмечено в Пскове : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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10 случаев гриппа отмечено в Пскове

07.02.2017 16:19 ПЛН, Псков

10 случаев гриппа отмечено в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на общегородском совещании заместитель главы администрации города Мария Михайлова.

По ее словам, в Пскове по итогам недели заболели ОРВИ и гриппом 2527 человек. Порог заболеваемости превышен на 26,4%. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 14,7%.

Диагноз «грипп» поставлен 10 псковичам, в том числе 7 взрослым и 3 детям.

Среди детей от 0 до 2 лет простудился 381 человек, среди детей от 3 до 6 - 584 человека (порог превышен на 13,5%). Самая проблемная категория - взрослые (заболели 958 человек, порог превышен на 30,7%).

На карантин закрыты 25 классов школ Пскова (лицей №4, ППК и лицей «Развитие»).

Источник: Псковская Лента Новостей


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