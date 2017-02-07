Участники проекта «Будь в форме» рассказали о своих достижениях

Участники проекта «Будь в форме» поделились впечатлениями и рассказали о своих достижениях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», эта встреча стала очень важной для всех участников проекта.

«Участники - такие же обычные люди, как и мы с вами. Им также бывает лень идти на тренировку, также бывает не с кем оставить детей, и они также устают на работе. Самое главное их достижение - это то, что они нашли в себе силы прийти и изменить свою жизнь. И совершают маленькие победы ежедневно!» - подчеркнули в фитнес-центре.

Гостем встречи стала постоянная клиентка клуба - Ирина Маркова - одна из самых ярких участниц проекта прошлых лет. Она поделилась своей историей участия, подчеркнув, что проект изменил ее жизнь.

«Любая дорога к вашей мечте, пусть даже самая длинная, начинается с первого шага. Сделайте его, и вы не пожалеете!» - призвали в клубе всех, кто хочет изменить свою жизнь.

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Источник: Псковская Лента Новостей