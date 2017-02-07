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Участники проекта «Будь в форме» рассказали о своих достижениях : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Участники проекта «Будь в форме» рассказали о своих достижениях

07.02.2017 16:30 ПЛН, Псков
Участники проекта «Будь в форме» поделились впечатлениями и рассказали о своих достижениях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», эта встреча стала очень важной для всех участников проекта.
 
 
«Участники - такие же обычные люди, как и мы с вами. Им также бывает лень идти на тренировку, также бывает не с кем оставить детей, и они также устают на работе. Самое главное их достижение - это то, что они нашли в себе силы прийти и изменить свою жизнь. И совершают маленькие победы ежедневно!» - подчеркнули в фитнес-центре.
 
 
Гостем встречи стала постоянная клиентка клуба - Ирина Маркова - одна из самых ярких участниц проекта прошлых лет. Она поделилась своей историей участия, подчеркнув, что проект изменил ее жизнь.
 
 
«Любая дорога к вашей мечте, пусть даже самая длинная, начинается с первого шага. Сделайте его, и вы не пожалеете!» - призвали в клубе всех, кто хочет изменить свою жизнь.
 
Станьте участником своего личного фитнес-проекта: звоните и бронируйте свою фитнес-программу «21»: 56-60-80. И преображайтесь вместе с клубом «Супер фитнес»!
 
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Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»- http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» - vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей


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Фитнес-проект «Будь в форме 2017»

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