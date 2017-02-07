Губернатор Псковской области провел рабочую встречу с министром здравоохранения РФ

В четверг, 9 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой. Стороны обсудили различные направления развития здравоохранения в регионе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, одной из тем стало участие Псковской области в программе по развитию санавиации. Распоряжением правительства РФ регион получит субсидию на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. В 2017 году на эти цели будет направлено 21,5 млн рублей. Софинансирование из средств областного бюджета составит более 1 млн рублей. Губернатор сообщил, что в настоящее время государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации разрабатывает региональную программу «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Псковской области».

Кроме того, Андрей Турчак доложил Веронике Скворцовой о работе Псковского областного онкологического диспансера. С сентября 2016 года новое медицинское учреждение ведет прием пациентов.

Андрей Турчак и Вероника Скворцова также обсудили дорожную карту по открытию лечебного факультета на базе Псковского государственного университета и план мероприятий по подготовке, трудоустройству и закреплению медицинских кадров в учреждениях здравоохранения Псковской области. Эти мероприятия призваны восполнить дефицит медиков в регионе. На сегодняшний день он составляет 776 врачей и 341 средний медицинский работник.

Источник: Псковская Лента Новостей