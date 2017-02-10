Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в Псковской области не превышены

Эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Псковской области не превышены. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 10 февраля сообщил руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Он отметил, что в этом году отмечается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ средней интенсивности. Пик подъема ожидаемо приходится на первую декаду февраля, но, если в 2016 году количество заболевших на это время приближалось к 10 тысячам, то сейчас ситуация спокойнее. «После новогодних каникул мы наблюдаем еженедельный прирост заболеваемости, но он не очень интенсивный», - сказал главный санитарный врач региона.

Он добавил, что прирост заболеваемости за неделю составил 15,9%, тем не менее, общие показатели на 41% ниже недельного эпидпорога. В Псковской области за неделю зарегистрировано 5316 случаев гриппа и ОРВИ, в том числе 2527 - в Пскове.

Источник: Псковская Лента Новостей