Три псковских школы могут быть полностью закрыты на карантин

Три псковских школы могут быть полностью закрыты на карантин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 10 февраля сообщил руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Он пояснил, что решение будет принято сегодня совместно с управлением образования администрации Пскова. «Пока вопрос о необходимости приостановки учебного процесса во всех школах мы не ставим, так как уровень заболеваемости во всех школах разный», - сказал главный санитарный врач региона.

На вчерашний день в школах областного центра закрыто на карантин 45 классов, наибольшее количество - в ППК, школе №4 и лицее «Развитие».

По словам Александра Нестерука, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ по школьникам в Пскове в возрасте от 6 до 15 лет не превышен.

Источник: Псковская Лента Новостей