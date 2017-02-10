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Три псковских школы могут быть полностью закрыты на карантин : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Три псковских школы могут быть полностью закрыты на карантин

10.02.2017 12:19 ПЛН, Псков

Три псковских школы могут быть полностью закрыты на карантин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 10 февраля сообщил руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. 

Он пояснил, что решение будет принято сегодня совместно с управлением образования администрации Пскова. «Пока вопрос о необходимости приостановки учебного процесса во всех школах мы не ставим, так как уровень заболеваемости во всех школах разный», - сказал главный санитарный врач региона.

На вчерашний день в школах областного центра закрыто на карантин 45 классов, наибольшее количество - в ППК, школе №4 и лицее «Развитие».

По словам Александра Нестерука, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ по школьникам в Пскове в возрасте от 6 до 15 лет не превышен.

Источник: Псковская Лента Новостей


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