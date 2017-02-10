Прививка от гриппа не гарантирует стопроцентного результата - главный санитарный врач Псковской области

Прививка от гриппа не гарантирует стопроцентного результата. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 10 февраля сообщил руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Может быть ответная реакция организма, не у всех вырабатываются антитела, у каждого организма формируется разный уровень защитного иммунитета, есть не более 5% людей, у которых иммунитет после вакцины вообще не формируются или слабо формируются», - пояснил он.

Руководитель ведомства подчеркнул, что вирус гриппа очень изменчив, ежегодно население прививается актуальными вакцинами от тех штаммов, которые циркулируют в данном эпидседоне. Применяемая вакцина является трехвалентной, защищая от трех штаммов гриппа - один вариант гриппа В и два варианта гриппа А. «Теоретически может циркулировать не три, а пять - шесть штаммов гриппа. В современном мире, когда люди в течение суток могут улететь в сотни стран, идет очень интенсивное смешение», - сказал Александр Нестерук.

Тем не менее, он выразил мнение о необходимости вакцинации, пояснив, что даже вакцина от любого штамма гриппа А или В защищает от всех штаммов гриппа данных групп, но в разной степени интенсивности.

Источник: Псковская Лента Новостей