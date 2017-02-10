Носить маски и чаще мыть руки советуют псковичам, чтобы не заболеть гриппом

Медицинские маски являются очень надежным способом защиты от вирусов гриппа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 10 февраля сообщил руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«В течение 4 часов маска защищает идеально», - сказал он, посоветовав использовать данное средство защиты в особенности тем, кто вынужден передвигаться на общественном транспорте.

Кроме того, главный санитарный врач региона призвал псковичей чаще мыть руки, так как «любая вирусная инфекция, в том числе и грипп, распространяется через загрязненные руки».

Также Александр Нестерук добавил, что возглавляемое им ведомство всегда приветствует карантин в образовательных учреждениях, так как такие меры всегда влекут к снижению заболеваемости. «Дети выходят на улицы, а на открытом воздухе инфицироваться очень сложно, большей частью это происходит в общественном транспорте, в закрытых помещениях», - сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей