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Детский праздник пройдет в клубе «С-фитнес» в субботу, 18 февраля : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Детский праздник пройдет в клубе «С-фитнес» в субботу, 18 февраля

10.02.2017 13:29 ПЛН, Псков

Клуб «С-фитнес» приглашает юных псковичей на детский праздник, который состоится в субботу, 18 февраля, в 12.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, компанию детям составят аниматоры из мультика «Щенячий патруль» и инструкторы клуба по детскому фитнесу.

В программе:
- развлекательная программа с участием аниматора,
- веселые старты и конкурсы,
- подарки.

Участие строго по записи. Количество мест ограничено. Справки и запись по телефону: 55-77-75.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»:http://sfera.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/s_fitness_pskov). Адрес клуба: ТК «Сфера», 2-ой этаж, телефон: 55-77-75. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей


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