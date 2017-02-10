Детский праздник пройдет в клубе «С-фитнес» в субботу, 18 февраля

Клуб «С-фитнес» приглашает юных псковичей на детский праздник, который состоится в субботу, 18 февраля, в 12.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, компанию детям составят аниматоры из мультика «Щенячий патруль» и инструкторы клуба по детскому фитнесу.

В программе:

- развлекательная программа с участием аниматора,

- веселые старты и конкурсы,

- подарки.

Участие строго по записи. Количество мест ограничено. Справки и запись по телефону: 55-77-75.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»:http://sfera.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/s_fitness_pskov). Адрес клуба: ТК «Сфера», 2-ой этаж, телефон: 55-77-75. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей