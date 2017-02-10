Установлена наиболее опасная группа крови

Ученые определили наиболее опасную группу крови, сообщается в материалах специалистов.

Они установили, что разные группы крови делают более возможным возникновение тех или иных заболеваний. «Медики 3 года проводили исследование, они изучили данные свыше 30 тысяч человек», - сказано в сообщении.

Как оказалось, сердечно-сосудистые болезни реже всего возникают у людей с первой группой крови. Это, соответственно, снижает риск развития старческого слабоумия. На 82% чаще развивается старческая деменция у людей с четвертой группой крови

Источник: Псковская Лента Новостей