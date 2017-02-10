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Установлена наиболее опасная группа крови : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Причиной смерти девочки в Невеле стала тяжелая форма пневмонии

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Причиной смерти девочки, которая скончалась накануне в Невеле, стала тяжелая форма пневмонии. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Госкомитете Псковской области по здравоохранению и фармации......22

Установлена наиболее опасная группа крови

12.02.2017 22:16 ПЛН, Псков

Ученые определили наиболее опасную группу крови, сообщается в материалах специалистов.

Они установили, что разные группы крови делают более возможным возникновение тех или иных заболеваний. «Медики 3 года проводили исследование, они изучили данные свыше 30 тысяч человек», - сказано в сообщении.

Как оказалось, сердечно-сосудистые болезни реже всего возникают у людей с первой группой крови. Это, соответственно, снижает риск развития старческого слабоумия. На 82% чаще развивается старческая деменция у людей с четвертой группой крови

Источник: Псковская Лента Новостей


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