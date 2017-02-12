В Псковской областной больнице сохраняются ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ

В Псковской областной клинической больнице сохраняются ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщил в понедельник сайт больницы.

В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппа, в Псковской областной клинической больнице продолжаются ограничительные мероприятия для предупреждения заноса этих инфекций в больницу.

Введен масочный режим и запрет на посещение больных.

Посещение тяжелобольных возможно только с разрешения заведующего отделением.

Источник: Псковская Лента Новостей