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В Псковской областной больнице сохраняются ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В Псковской областной больнице сохраняются ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ

13.02.2017 14:02 ПЛН, Псков

В Псковской областной клинической больнице сохраняются ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщил в понедельник сайт больницы.

В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппа, в Псковской областной клинической больнице продолжаются ограничительные мероприятия для предупреждения заноса этих инфекций в больницу.

Введен масочный режим и запрет на посещение больных.

Посещение тяжелобольных возможно только с разрешения заведующего отделением.

Источник: Псковская Лента Новостей


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