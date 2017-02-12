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В Псковской областной больнице сохраняются ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ
13.02.2017 14:02 ПЛН, Псков
В Псковской областной клинической больнице сохраняются ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщил в понедельник сайт больницы.
В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппа, в Псковской областной клинической больнице продолжаются ограничительные мероприятия для предупреждения заноса этих инфекций в больницу.
Введен масочный режим и запрет на посещение больных.
Посещение тяжелобольных возможно только с разрешения заведующего отделением.
Источник: Псковская Лента Новостей
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