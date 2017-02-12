14 случаев гриппа зарегистрировано в Псковской области

5572 человека заболели ОРВИ в Псковской области на минувшей неделе, с 6 по 12 февраля. Из них 2525 человек - в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТУ Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость по совокупному населению в регионе ниже недельного эпидемического порога на 40,3%, темп прироста по сравнению с предыдущей неделей +4,8%.

В Пскове недельный порог превышен на 26,1%, темп прироста по сравнению с предыдущей неделей -0,1%. Зарегистрировано 14 случаев гриппа A(H3N2), В.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрирован 91 случай острых кишечных инфекций, в том числе в Пскове 49 случаев.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнено 42 лабораторных исследования воды (2 неудовлетворительных), 527 смывов (4 неудовлетворительных) и 62 исследования пищевых продуктов – 62 (все соответствуют требованиям).

Сотрудниками управления составлено 33 протокола об административных правонарушениях. Выдано 16 предписаний об устранении нарушений и вынесено 9 представлений.

Источник: Псковская Лента Новостей