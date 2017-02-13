Фитнес-проект «Будь в форме 2017» подвел итоги

Участники фитнес-проекта «Будь в форме» остались довольны результатами своих тренировок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, этот проект завершен, но все желающие могут записаться на фитнес-программу «21» - она разработана специально для новичков.

Маргарита Сарвилина, Елена Егорова и Софья Селезнева, как и планировали, похудели на 3-5 кг, а Владимир Ефимов и Андрей Леонтьев, наоборот, «подкачались» и нарастили мышечную массу. Кстати, все участники проекта «Будь в форме» продолжают тренировки.

«Самым трудным шагом на пути к достижению любой фитнес-цели является именно первый шаг. Трудно решиться и начать. Для тех, кто хочет изменить себя, но боится, что этот процесс будет дискомфортным, мы создали нашу новую фитнес-программу «21». Это 21 день тренировок в тренажерном зале, залах групповых программ и с сопровождением персонального тренера. С талии, боков и бедер уйдет минимум 3-4 кг», - заверили в фитнес-центре, пообещав вернуть деньги, если результат не будет достигнут в течение 3 недель.

Софья Селезнева: -5,5 кг

Андрей Леонтьев: +2 кг, объем бицепса +2 см

Маргарита Сарвилина: -4,5 кг

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Источник: Псковская Лента Новостей