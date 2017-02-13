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Фитнес-проект «Будь в форме 2017» подвел итоги : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Фитнес-проект «Будь в форме 2017» подвел итоги

14.02.2017 13:14 ПЛН, Псков
Участники фитнес-проекта «Будь в форме» остались довольны результатами своих тренировок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, этот проект завершен, но все желающие могут записаться на фитнес-программу «21» - она разработана специально для новичков.
 
Маргарита Сарвилина, Елена Егорова и Софья Селезнева, как и планировали, похудели на 3-5 кг, а Владимир Ефимов и Андрей Леонтьев, наоборот, «подкачались» и нарастили мышечную массу. Кстати, все участники проекта «Будь в форме» продолжают тренировки.
 
 
«Самым трудным шагом на пути к достижению любой фитнес-цели является именно первый шаг. Трудно решиться и начать. Для тех, кто хочет изменить себя, но боится, что этот процесс будет дискомфортным, мы создали нашу новую фитнес-программу «21». Это 21 день тренировок в тренажерном зале, залах групповых программ и с сопровождением персонального тренера. С талии, боков и бедер уйдет минимум 3-4 кг», - заверили в фитнес-центре, пообещав вернуть деньги, если результат не будет достигнут в течение 3 недель.
 
Софья Селезнева: -5,5 кг
 
 
Андрей Леонтьев: +2 кг, объем бицепса +2 см
 
 
Маргарита Сарвилина: -4,5 кг
 
 
Запишитесь сразу и станьте участником своего личного фитнес-проекта преображения по телефону 56-60-80 или на сайте: http://pskov.fitness-super.ru/. И будьте в форме.
 
Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес» (http://pskov.fitness-super.ru/) и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей


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Фитнес-проект «Будь в форме 2017»

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