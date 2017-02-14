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Росздравнадзор выявил нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Росздравнадзор выявил нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах

15.02.2017 13:44 ПЛН, Псков

Сотрудники Росздравнадзора в ходе проверки выявили нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

По данным ведомства, нехватка антивирусных препаратов выявлена «по трем-пяти наименованиям». «Это объем менее месячной потребности», - отметили в Росздравнадзоре.

Отмечается, что Минздрав в рамках централизованных закупок начнет поставку препаратов от ВИЧ в регионы с апреля 2017 года. До этого времени регионам, согласно распоряжению правительства, было «дополнительно направлено около 2,28 млрд рублей для создания необходимого запаса антиретровирусных препаратов».

«Все регионы были извещены, что Минздрав России начнет поставки в апреле, а их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца», - уточнили в ведомстве.

В 2017 году на противодействие распространению ВИЧ-инфекции в России государство выделило около 20 млрд рублей. Между тем в январе прошлого года число ВИЧ-инфицированных в России достигло миллиона человек.

Источник: Псковская Лента Новостей


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