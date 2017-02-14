Футбол приводит к слабоумию

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Национального госпиталя Великобритании утверждают, что профессиональное занятие футболом может привести к слабоумию. Об этом пишет Associated Press.

В течение десяти лет эксперты проводили препарирование мозга погибших футболистов и выяснили, что мозг большинства игроков имеет признаки травматической энцефалопатии. Это означает, что футболисты находятся на ранней стадии болезни Альцгеймера, и их мозг постепенно деградирует.

Специалисты уверены, что причиной разрушения мозговой активности являются многократные удары мячом по голове, в результате которых мозг каждый раз получает серьезные повреждения.

Представители Общества Альцгеймера с выводами британских ученых не согласны. В организации подчеркивают, что любые спортивные упражнения являются одним из лучших способов снизить риск развития слабоумия. Теперь Футбольная ассоциация Англии обещает провести собственное независимое расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей