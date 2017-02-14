Недельный эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 31 регионе

На территории Российской Федерации, как и в целом по Европейскому региону, активность гриппа остается высокой, сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В период с 6 по 12 февраля продолжает регистрироваться широкое географическое распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом уровни превышения пороговых значений и интенсивные показатели заболеваемости несколько ниже, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 31 субъекте Российской Федерации во всех федеральных округах, кроме Южного и Северо-Кавказского. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту зарегистрировано в 6 городах.

Среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 13 субъектах Российской Федерации, среди детей от 3 до 6 лет - 26 субъектах, в возрастной группе 7-14 лет - в 27 субъектах, среди лиц старше 15 лет - в 22 субъектах Российской Федерации.

В структуре положительных находок респираторных вирусов на протяжении нескольких недель преобладают вирусы гриппа, на прошедшей неделе доля их составила 66,5% при тенденции к снижению.

Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный составляет вирус гриппа A (H3N2), отмечается увеличение доли вируса гриппа В.

С учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников были закрыты полностью 933 школы в 58 субъектах, 410 детских садов в 42 субъектах, 34 школы-интерната в 12 субъектах, 16 колледжей в 9 субъектах, частично закрыты 4 тыс. 194 класса в 1 тыс. 449 школах, 1 тыс. 867 групп в 1 тыс. 165 ДДУ, 72 класса 13 школ-интернатов, 32 группы 12 колледжей.

Источник: Псковская Лента Новостей