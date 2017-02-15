Средства медпомощи помогли приобрести благотворители в Опочецкий и Порховский дома-интернаты

Благодаря поддержке отзывчивых людей и активному содействию давних партнеров Псковского областного отделения Российского детского фонда, благотворительной ассоциации «Маленькие сердца», для воспитанников Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке и Порховской специальной школы-интерната удалось приобрести различные средства медицинской помощи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Детского фонда, в Опочецкой школе-интернате проживает и обучается около 140 детей из самых нуждающихся семей. Из-за того, что все воспитанники – дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, у многих из них часто возникают проблемы со здоровьем, у некоторых есть хронические заболевания.

Похожая ситуация и в Порховской специальной школе-интернате, где обучается около 230 ребят с задержкой речевого развития. В учреждениях прилагают все усилия, чтобы ребята как можно меньше болели. Для этого нужно обеспечивать медицинский кабинет школы-интерната всем необходимым: лекарствами, перевязочными и дезинфицирующими средствами, которые постоянно требуются в большом количестве.

Во время очередного своего приезда президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер узнала о такой потребности и обратила на это внимание своих партнеров и друзей. На помощь ребятам из Порхова пришла семья Гунтер и Корнелия и Мария Шварц, а воспитанникам из Опочки – Люба и Кристиан Керншток: благодаря их отзывчивости и желанию укрепить здоровье мальчиков и девочек для двух интернатных учреждений удалось закупить медицинские препараты на общую сумму 2 000 евро.

Напомним, что Паскаль Вайер не в первый раз помогает в вопросе обеспечения детских учреждений медикаментами: осенью она выделила 30 000 рублей на приобретение лекарственных средств для ребят из Красногородской специальной школы-интерната. Госпожа Вайер помогает детям Псковской области уже без малого 10 лет, и все это время при поддержке своих друзей и партнеров она доказывает, что для хороших дел нет границ.

Источник: Псковская Лента Новостей