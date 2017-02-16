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Псковская область заняла 24 место в рейтинге психического здоровья регионов России : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковская область заняла 24 место в рейтинге психического здоровья регионов России

17.02.2017 17:12 ПЛН, Псков

Псковская область заняла 24 место в рейтинге психического здоровья регионов России. Количество больных на 100 000 человек населения в области составляет 3168.

Рейтинг так называемых «сумасшедших регионов» составил портал life.ru издание. В качестве материала для работы использовалась статистика о душевном здоровье россиян, предоставленная Минздравом и Исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Последние данные там – итоги 2015 года, так как результаты 2016 года подведут этой весной. Однако, по словам специалистов, регионы-лидеры рейтинга из года в год почти не меняются.

В статистике были учтены россияне, обратившиеся за психиатрической помощью и находящиеся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами. По данным рейтинга, хуже всего психическое здоровье у жителей Алтайского края (6 365 больных на 100 000 населения), Чукотки (5 172), Ямало-Ненецкого автономного округа (4 592), Пермского края (4 225) и Красноярского края (3 963).

Самыми «спокойными регионами» оказались Чеченская Республика (937), Республики Ингушетия (1 110), Северная Осетия – Алания (1 362), Кабардино-Балкарская Республика (1 455) и Москва (1 739).

Источник: Псковская Лента Новостей


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