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Псковские стоматологи провели отчетную конференцию : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковские стоматологи провели отчетную конференцию

20.02.2017 10:11 ПЛН, Псков

Отчетная конференция Псковской областной общественной организации «Стоматологи Псковской области» состоялась в Пскове. Как сообщила Псковской Ленте Новостей президент организации Тамара Яковлева, на конференции подвели итоги деятельности «СПО» в 2016 году.

«Приоритетным в работе нашей организации остается повышение профессионального уровня врачей стоматологического профиля», - отметила Тамара Яковлева. Также в рамках конференции был заслушан доклад контрольно-ревизионной комиссии ПООО «СПО» о финансовой деятельности.

На конференции присутствовал 21 делегат, представители государственных, частных, ведомственных медицинских организаций. В настоящее время в организации состоит 351 специалист (врачи-стоматологи, зубные врачи, зубные техники).


 

Источник: Псковская Лента Новостей


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