Как вы следите за качеством воздуха в квартире? У меня есть очиститель/увлажнитель воздуха

Каждый день провожу влажную уборку

Провожу влажную уборку 2-3 раза в неделю

Вообще никак не слежу. В квартире, где я живу, чистый воздух

Сейчас не слежу, но планирую купить очиститель/увлажнитель



