«SPA ДО НЕБА» - порадуйте своих близких!

В преддверии 23 февраля и 8 марта многие думают, чем порадовать близких? При этом хочется быть оригинальным, подарить что-то очень приятное, отражающее любовь и внимание к родному человеку.

Одним из самых долгожданных подарков, который по-настоящему удивит, станет возможность укрепить свое здоровье и восстановить жизненные силы в «SPA ДО НЕБА». Благодаря открытию в Пскове этого уникального инновационного комплекса отдыха и оздоровления, теперь не нужно ехать на курорт за тридевять земель, отпрашиваться с работы, думать, какой подарок преподнести родителям, с кем оставить детей, чтобы посвятить немного времени себе.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей врач-физиотерапевт spa-комплекса Елена Баранова, в «SPA ДО НЕБА» представлено около 70 процедур. Специалисты помогают подобрать именно ту, которая показана в каждом конкретном случае. Это может быть гидротерапия, рефлексотерапия и спелеотерапия, аппаратная и эстетическая косметология, массаж. Важно то, что многие из них приравниваются по оздоравливающему эффекту к отпуску на морском и горном курортах. Здесь также есть уникальные и единственные в регионе аппарат VACUMED, помогающий бороться с сосудистыми заболеваниями и различными патологиями, и комплекс «Atlanta» с электронной системой горизонтального вытяжения позвоночника.

После spa-процедур можно посетить многофункциональный бассейн с уникальной для всего Северо-Запада технологией подготовки и очистки воды без использования хлора. Здесь же расположены две паровые бани и две сауны, зона «релакс» с джакузи. С момента открытия «SPA ДО НЕБА» уже посетило более 10 тысяч человек.

С заботой о жителях региона и гостях к 23 февраля и 8 марта в «SPA ДО НЕБА» разработаны специальные программы, которые направлены на снятие напряжения и усталости, восстановление жизненных сил, подчеркнула Елена Баранова.

В последнее время отмечается тенденция, что на процедуры в «SPA ДО НЕБА» приезжают целые семьи из разных муниципальных образований области. Для таких семей в праздничные дни 23 февраля и 8 марта разработано комплексное предложение. Приобретая процедуры в «SPA ДО НЕБА», семьи могут воспользоваться скидкой на проживание в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», также будет организован трансфер от гостиницы в spa-комплекс и обратно. Это прекрасная возможность вырваться из привычной будничной суеты и провести время с пользой для себя и своих близких. Сделайте правильную «инвестицию» в здоровье!

Обращаем внимание, что в spa-комплексе также можно приобрести подарочные карты с фиксированным номиналом: 1000, 2000, 3000, 5000 и 10000 рублей.

«SPA ДО НЕБА» находится по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2.

Телефон для справок: 797 177 (бассейн), 797 030 (spa-процедуры)

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Источник: Псковская Лента Новостей