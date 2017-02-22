Пройти процедуры на аппаратах Vacumed и Atlanta теперь можно в Пскове

С появлением в Пскове комплекса «SPA ДО НЕБА», где применяется около 70 различных процедур, жителям региона больше не надо ехать в мегаполисы, чтобы получить профилактические и оздоровительные сеансы на самом современном оборудовании.

Например, знаете ли вы, что такое инновационный физиотерапевтический аппарат Vacumed и комплекс Atlantа? Важно, что это новейшее оборудование теперь есть в Пскове - в «SPA ДО НЕБА».

В этот раз мы остановимся детально именно на этих методах физиотерапии. Потому что оздоровительные возможности данных процедур максимально широки. Их применяют как в конкретных случаях с проблемами по здоровью, так и при отсутствии каких-либо заболеваний с целью профилактики и предотвращения недугов.

Сидячий образ жизни, гиподинамия - все это приводит к синдрому «уставшей» спины. Как раз в этом случае, а также для лечения радикулита, сколиоза, деформации позвоночника и ряда других проблем на помощь приходит высокоэффективный комплекс Atlantа. Он представляет собой систему горизонтального подводного вытяжения позвоночника. Благодаря этому комплексу боль в спине перестает беспокоить. «До настоящего времени такой процедуры в регионе не было, многие псковичи выезжали в другие города и страны исключительно ради нее», - отметила врач-физиотерапевт spa-комплекса Елена Баранова.

Другая эффективная физиотерапия осуществляется с помощью аппарата Vacumed. Он сочетает в себе вакуумную терапию и магнитотерапию. В первую очередь, аппарат основан на передовых технологиях в борьбе с сосудистыми заболеваниями. С учетом того, что сердечно-сосудистые проблемы имеют тенденцию к омоложению, аппарат Vacumed обеспечивает профилактику различных заболеваний, в том числе варикозного расширения вен, разного рода отеков, нарушений кровообращения в ногах. Он также направлен на борьбу с избыточной массой тела и устранение застоя в органах малого таза у мужчин и женщин.

«В России Vacumed есть в Москве, Санкт-Петербурге и у нас. Благодаря этому аппарату можно предотвратить, например, развитие синдрома диабетической стопы, что позволяет людям, страдающим от этого недуга, жить полноценной жизнью», – отметила Елена Баранова, подчеркнув, что при первом посещении для назначения более точного курса процедур желательно иметь при себе имеющиеся обследования и снимки.

Врач-физиотерапевт убеждена, что spa нужно посещать для профилактики. «Ведь профилактика на порядок дешевле лечения. Это долгосрочная «инвестиция» в свое здоровье. Как считают китайцы, каждое заболевание формируется не менее 12 лет, а мы привыкли лечить его уже в проявленной стадии», – заключила Елена Баранова и призвала заботиться о своем здоровье, уделяя повышенное внимание именно профилактике.

«SPA ДО НЕБА» находится по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2.

Телефон для справок: 797 177 (бассейн), 797 030 (SPA-процедуры)

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Источник: Псковская Лента Новостей