Акция, приуроченная к Всемирному Дню иммунитета, пройдет в Пскове 1 марта

Акция, приуроченная к Всемирному Дню иммунитета, пройдет в Пскове 1 марта. Ее организаторами выступают Областной центр медицинской профилактики и Псковский медицинский колледж.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, в ней примут участие волонтеры областной школы ЗОЖ, специалисты кабинета медицинской профилактики «Псковской городской поликлиники» и горожане.

В рамках акции с 14.00 до 15.00 у Семейного «Магнита» на Труда, 37-а будет проводиться

анкетирование о составляющих здорового образа жизни. Все желающие смогут измерить артериальное давление и посчитать индекс массы тела, получить информацию о мерах профилактики факторов риска различных заболеваний. Участникам акции будут предоставлены информационные материалы.

Акция направлена на привлечение внимания населения Пскова к проблемам, связанным с распространенностью иммунных заболеваний, с сохранением и укреплением иммунитета в целом, пропаганда здорового образа жизни.

Напомним, ежегодно, начиная с 2002 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения, 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Неслучайно мировое медицинское сообщество призвало отмечать эту дату в первый весенний день. За зиму организм ослабевает, из-за частых простуд, отсутствия нужного количества витаминов в рационе питания. Всемирный день иммунитета - это возможность подчеркнуть важность и значимость здорового образа жизни, сохранения главного ресурса человечества - здоровья. Здоровый иммунитет позволяет человеку избежать большинства заболеваний, прожить здоровую и полноценную жизнь.

В этот день во многих городах России проходят профилактические акции, которые направлены на изменение образа жизни и формировании мотивации у населения Псковской области к сохранению собственного здоровья. В медицинских учреждениях проходят профилактические беседы.

Источник: Псковская Лента Новостей