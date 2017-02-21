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Врачи просят не вводить запрет на закупку коронарных стентов : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Врачи просят не вводить запрет на закупку коронарных стентов

22.02.2017 08:46 ПЛН, Псков

Кардиологи просят не вводить запрет на закупку коронарных стентов (импланты для расширения суженных сосудов), поскольку российские аналоги не покроют потребности медицины.

Об этом заявили «Известиям» специалисты-кардиологи, после обсуждения инициативы Министерства экономического развития включить зарубежные катетеры и коронарные стенты в список изделий, попадающих под ограничения. Главная причина – российских аналогов, наличие которых стало формальным поводом для включения в список, слишком мало, и они могут не отличаться качеством.

Об этом рассказал руководитель лаборатории оценки и коррекции сердечно-сосудистого риска ГНИЦ профилактической медицины Минздрава РФ Мехман Мамедов

«Отечественных стентов недостаточно. Кроме того, у нас нет сравнительных исследований, насколько они эффективны по сравнению с иностранными. В большинстве случаев ведущие федеральные центры, которые работают по квоте, пользуются именно иностранными стентами. В основном американскими», – сообщил «Известиям» Мамедов.

Данные изделия используются при многочисленных операциях и ежегодно спасают жизни тысячам людей. Так, в 2016 году по всей стране было произведено 185 тыс. стентирований.

На прошедшем недавно совещании аппарата правительства РФ чиновники прислушались к врачам и согласились с тем, что надо сначала дождаться результата исследований и потом уже решать, включать импортные стенты в список или нет.

Источник: Псковская Лента Новостей


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