3 школы и 138 классов закрыты на карантин в Псковской области

С 13 по 19 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области снизилась относительно предыдущей недели на 0,7%, в том числе в Пскове - на 10,1%. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей ТУ Роспотребнадзора по Псковской области.

Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа A(H3N2) у 7 больных, гриппа В у двух больных, парагриппа у одного человека.

В Пскове заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает недельный эпидемический порог на 1,3% за счет школьников. Заболели 2271 человек, в том числе 1556 детей.

По области заболеваемость совокупного населения ниже значения эпидемического порога на 29,4%.

В 3 школах, в 138 классах 38 школ, в 11 группах 7 детских садов в связи с отсутствием более 20% детей приостановлен на 7 дней образовательный процесс.

Роспотребнадзор рекомендует строго соблюдать меры профилактики гриппа, при заболевании своевременно обращаться к врачу, особенно не привитым и лицам с хроническими заболеваниями.

Источник: Псковская Лента Новостей