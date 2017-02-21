Как сбросить до 1 кг лишнего веса за тренировку?

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичей на сайкл-тренировки на велотренажерах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, одно занятие по сайклу сравнимо с двухчасовой интенсивной пробежкой.

«Скоро «корпоратив» по случаю 8-го марта, впереди сезон отпусков, а фигура оставляет желать лучшего? «Сайкл» - это то, что вам нужно! За одну тренировку сжигается от 500 до 700 ккал. Кроме того, на занятии царит атмосфера самых настоящих велогонок, что позволит вам ощутить дух соревнования!» - рассказали в фитнес-центре.

Сайкл - это интервальная, энергоемкая получасовая тренировка на велотренажерах с регуляторами уровней нагрузки, что позволяет имитировать подъем в гору и езду с препятствиями. Тренировки проводят инструктор с высшим спортивным образованием - Александр Шевченко и инструктор Екатерина Клименко.

Занятия по сайклу проходят ежедневно - как в утреннее, так и в вечернее время, поэтому каждый сможет подобрать удобное для себя время тренировок.

Запишитесь на пробное занятие по сайклу или получите дополнительную консультацию администратора сразу: 56-60-80 со скидкой 50% всего за 250 рублей.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей