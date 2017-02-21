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Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни

22.02.2017 20:18 ПЛН, Псков

Опубликован график работы ГБУЗ «Псковская городская поликлиника в праздничные дни» в праздничные дни с 23 по 26 февраля.

Подразделение поликлиники № 1 (г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19)

23 февраля 2017 года – выходной день

24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 13.00

25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалистов с 8.00-13.00, вызовы)


26 февраля 2017 года – выходной день

Подразделение поликлиники  № 2 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23)

23 февраля 2017 года – выходной день

24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 14.00

25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалистов с 8.00-14.00, вызовы)

26 февраля 2017 года – выходной день

Подразделение поликлиники № 3 (г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8)

23 февраля 2017 года – выходной день

24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 13.00

25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалистов с 8.00-13.00, вызовы)

26 февраля 2017 года – выходной день

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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