Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни

Опубликован график работы ГБУЗ «Псковская городская поликлиника в праздничные дни» в праздничные дни с 23 по 26 февраля.

Подразделение поликлиники № 1 (г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19)

23 февраля 2017 года – выходной день

24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 13.00

25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалис тов с 8.00-13.00, вызовы)

26 февраля 2017 года – выходной день Подразделение поликлиники № 2 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23) 23 февраля 2017 года – выходной день 24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 14.00 25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалис тов с 8.00-14.00, вызовы) 26 февраля 2017 года – выходной день Подразделение поликлиники № 3 (г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8) 23 февраля 2017 года – выходной день 24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 13.00 25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалис тов с 8.00-13.00, вызовы) 26 февраля 2017 года – выходной день

Источник: Псковская Лента Новостей