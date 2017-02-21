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Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни
Опубликован график работы ГБУЗ «Псковская городская поликлиника в праздничные дни» в праздничные дни с 23 по 26 февраля.
Подразделение поликлиники № 1 (г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19)
23 февраля 2017 года – выходной день
24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 13.00
25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалис
26 февраля 2017 года – выходной день
Подразделение поликлиники № 2 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23)
23 февраля 2017 года – выходной день
24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 14.00
25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалис
26 февраля 2017 года – выходной день
Подразделение поликлиники № 3 (г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8)
23 февраля 2017 года – выходной день
24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 13.00
25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалис
26 февраля 2017 года – выходной день
26 февраля 2017 года – выходной день
Подразделение поликлиники № 2 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23)
23 февраля 2017 года – выходной день
24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 14.00
25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалис
26 февраля 2017 года – выходной день
Подразделение поликлиники № 3 (г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8)
23 февраля 2017 года – выходной день
24 февраля 2017 года – дежурная служба прием терапевта с 08.00 до 13.00
25 февраля 2017 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием врачей-специалис
26 февраля 2017 года – выходной день
Источник: Псковская Лента Новостей