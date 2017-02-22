Восемь основных причин начать заниматься фитнесом и не пропускать тренировки

Клуб «Супер фитнес» напоминает, что фитнес – это лучший отдых. Поэтому тренировки лучше не пропускать! О других причинах начать заниматься фитнесом – персональный тренер клуба Сергей Куренков:

1. Отдых. Известный факт, что лучшим отдыхом считается не почивание в диванных подушках, а физические занятия, на которые следует переключаться с рабочих и домашних дел. Тем более при офисной работе, когда активность организма становится лучшим подарком для психологического состояния и тела.

2. Стрессоустойчивость. Регулярные занятия фитнесом, по статистике, снижают риск эмоционального срыва и депрессии, а также повышают настроение .

3. Работоспособность. Регулярные физические нагрузки делают нас выносливее

4. Энергетика. Вялый, безжизненный, апатичный человек никому не интересен. Энергичным человека создают активные физические занятия.

5. Молодость. Что нужно для продления молодости? Конечно, бодрость духа и поддержание оптимальной физической формы.

6. Самооценка. Вкладывающий в себя и свое развитие (духовное и физическое) человек, повышает свою самооценку и уважение к себе. Соответственно, и окружающие относиться к такому человеку начинают с уважением. Женщина в сорок пять, которая выглядит на двадцать, – это ежедневный труд и ощутимый результат.

7. Здоровье. Здоровье – главная составляющая любой сферы человеческой жизни: любви, работы, эмоционального состояния. Есть здоровье – есть все.

8. Время. Человек, в ежедневный график которого входят тренировки, ценит свое время, умеет его правильно рассчитывать и управлять им. Истинное желание – быть в отличной форме – способствует появлению свободного времени, которое перестает транжириться на пустой треп или валяние у телевизора.

Сделайте шаг к новой жизни, тренируйтесь и будьте в форме!

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Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте». Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей