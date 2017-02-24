Ученые выяснили, что резкий отказ от алкоголя сокращает жизнь

Специалисты Техасского университета в Остине путем исследований пришли к выводу, что полный и резкий отказ от спиртного негативно сказывается на организме человека, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ученые в течение 20 лет проводили эксперименты, участниками которых стали 1800 человек в возрасте от 55 до 65 лет. Подопытных поделили на три категории: хронических алкоголиков, умеренно пьющих и трезвенников.

Результаты исследования ошеломили ученых: оказалось, что трезвенники живут меньше всех - 69% людей, которые никогда не употребляют алкоголь, не доживают до 65 лет. При этом среди страдающих алкоголизмом до этого возраста не доживают всего 60%. Лучше всего дела обстоят у умеренных пьющих: из них до 65 лет не дотягивают всего 40%.

По мнению ученых, именно резкий отказ от алкоголя хуже всего влияет на здоровье и продолжительность жизни человека. Кроме того, специалисты назвали дозу спиртного, которая не причинит вреда никому. Ученые считают, что если выпивать только по праздникам и делать это в малых количествах, спиртное не нанесет вреда здоровью.

Источник: Псковская Лента Новостей