«Социальный комитет» поддержал законопроект о передаче финансирования лечения редких болезней на федеральный уровень

27 февраля комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов рекомендовал поддержать законодательную инициативу «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Проект федерального закона направлен на закрепление за Российской Федерацией полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания лиц, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403.

Необходимость передачи части полномочий в сфере здравоохранения на федеральный уровень вызвана невозможностью гарантированного обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих гемолитико-уремическим синдромом, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, наследственным дефицитом фактора VII (лабильного), идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, мукополисахаридозом, то есть нозологиями, являющимися высокозатратными.

Как сообщается в пояснительной записке, часть субъектов Российской Федерации в силу недостаточной финансовой обеспеченности не имеют возможности в полной мере обеспечить лекарственными препаратами граждан, страдающими орфанными заболеваниями, что вызывает множество судебных исков к региональным органам государственной власти, инициированных как гражданами, так и в их интересах - органами прокуратуры.

Законопроектом предлагается закрепление полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания лиц, страдающих орфанными заболеваниями, за Министерством здравоохранения РФ как это было предусмотрено Федеральным законом от 26 апреля 2016 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при закреплении за указанным федеральным органом исполнительной власти полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом.

В список входят 24 редких заболевания. Как пояснил Игорь Потапов в реестр больных орфанными заболеваниями входит 159 жителей Псковской области, половина из них – дети. Сумма расходов составляет примерно 269 млн рублей.

Денег в областном бюджете нет на бесперебойное лекарственное обеспечение, уже есть судебные решения. По словам Игоря Потапова, экономия государственных средств от передачи закупок на федеральный уровень будет более значимой.

Председатель парламентского комитета Виктор Антонов отметил, что данная проблема обсуждается в Государственной Думе несколько лет и ее постоянно поднимают в регионах.

Комитет единогласно поддержал рекомендацию Собранию выступить с законодательной инициативой.

Источник: Псковская Лента Новостей