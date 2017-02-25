Псковичкам предлагают побороться за звание самой спортивной красавицы в городе

Клуб «Супер фитнес» предлагает псковичкам побороться за звание самой спортивной красавицы в городе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг на конкурс «Мисс Супер фитнес 2017» пройдет 3 марта в 19.00 по адресу: Рижский пр., 16, клуб «Супер фитнес» (4 этаж).

«Из года в год 12 девушек соревнуются за корону самой талантливой и самой спортивной мисс «Супер фитнес». Кто они? Самые обыкновенные девушки, любящие спорт. Спортсменки, имеющие большой спортивный опыт в каком-либо виде спорта. Девушки, занимающиеся танцами. Наш конкурс отличается тем, что для участия совсем не обязательно подходить под общепринятые модельные стандарты. Достаточно быть талантливой!» - подчеркнули в клубе.

Традиционно конкурс состоит из 3 этапов:

1. Общий танец, который ставит хореограф.

2. Дефиле в купальниках и вечерних платьях: этот конкурс позволяет оценить способность девушки быть настоящей леди и демонстрировать себя с достоинством.

3. Сольный номер, который девушки готовят самостоятельно или совместно с хореографом.

Также участниц ждут красочные фотосессии с профессиональным фотографом, работа со стилистами и визажистами и, конечно же, веселые репетиции в компании единомышленниц.

Самое главное - в конкурсе нет проигравших. Все участницы, помимо ярких впечатлений, получают одну из номинаций и замечательные призы от спонсоров.

Организаторами конкурса являются Псковская Лента Новостей и спортивный клуб «Супер фитнес».

Участие в ежегодном конкурсе смогут принять всего 12 псковичек. Возрастные ограничения - от 16 лет. Если вы хотите попробовать свои силы и заявить о себе, то запишитесь на кастинг сразу по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей